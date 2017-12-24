Умер Андрей Зализняк

В Москве на 83-м году жизни скончался знаменитый лингвист, академик РАН Андрей Анатольевич Зализняк. Об этом сообщил в Facebook сотрудник Института русского языка РАН Дмитрий Сичинава, передает РИА Новости

Ученый известен своими работами в области русского словообразования и акцентологии. Он занимался исследованиями новгородских берестяных грамот и «Слова о полку Игореве».

Защищая кандидатскую диссертацию в 1965 году, он сразу получил докторскую степень. С 1997 года — академик РАН. В 2007-м стал лауреатом Государственной премии России.

Зализняк первым расшифровал берестяные грамоты. В ходе их изучения был открыт древненовгородский диалект и пересмотрена историческая карта славянских языков. С помощью научных методов и детального анализа он доказал подлинность «Слова о полку Игореве». Составленный им «Грамматический словарь русского языка» стал основой практически для всех компьютерных программ автоматического морфологического анализа, в том числе в информационном поиске и машинном переводе.

«Мне хотелось бы высказаться в защиту двух простейших идей, которые прежде считались очевидными и даже просто банальными, а теперь звучат очень немодно:

1) истина существует, и целью науки является ее поиск;

2) в любом обсуждаемом вопросе профессионал (если он действительно профессионал, а не просто носитель казенных титулов) в нормальном случае более прав, чем дилетант», — так ученый сформулировал свою позицию в речи, произнесенной при принятии Солженицынской премии.