Массовая драка в Москве попала на видео

Очевидцы сняли массовую драку у ресторана «Бакинский бульвар» на улице Неверовского в районе метро «Парк Победы» в Москве. Видео выложило РенТВ.

На кадрах видно, что сначала большая группа мужчин кавказской наружности выясняет отношения, некоторые из них пытаются остановить основных зачинщиков конфликта. Однако словесная перепалка все равно перерастает в драку, видеосъемка которой ведется из припаркованного неподалеку автомобиля, на который падает один из участников потасовки.

Возмущенный водитель долго не может покинуть место происшествия. Полиция изучает видео.