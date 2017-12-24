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Массовая драка в Москве попала на видео
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Массовая драка в Москве попала на видео 

Рамблер 9 часов назад

Очевидцы сняли массовую драку у ресторана «Бакинский бульвар» на улице Неверовского в районе метро «Парк Победы» в Москве. Видео выложило РенТВ.

На кадрах видно, что сначала большая группа мужчин кавказской наружности выясняет отношения, некоторые из них пытаются остановить основных зачинщиков конфликта. Однако словесная перепалка все равно перерастает в драку, видеосъемка которой ведется из припаркованного неподалеку автомобиля, на который падает один из участников потасовки.

Возмущенный водитель долго не может покинуть место происшествия. Полиция изучает видео.

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