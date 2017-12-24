Аппарат РФ изучит похожий на пропавший «Сан-Хуан» объект

Российский аппарат изучит похожий на пропавшую аргентинскую подлодку объект

Российский телеуправляемый необитаемый подводный аппарат «Пантера плюс» исследует у берегов Аргентины объект, похожий на пропавшую подводную лодку «Сан-Хуан». Об этом сообщает пресс-служба аргентинских ВМС.

Отмечается, что операция будет произведена с судна «Мальвинские острова».

Кроме того, стало известно о возвращении в зону поисков исследовательского судна ВМФ России «Янтарь», которое отбывало в уругвайский порт Монтевидео. Ожидается, что оно приступит к работам 25 декабря.

Ранее министр обороны Аргентины Оскар Агуад отправил в отставку командующего ВМС страны адмирала Марсело Срура на фоне ситуации с исчезнувшей судмариной.

В конце ноября ВМС Аргентины признали гибель экипажа подлодки «Сан-Хуан».