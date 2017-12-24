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Аппарат РФ изучит похожий на пропавший «Сан-Хуан» объект
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Российский аппарат изучит похожий на пропавшую аргентинскую подлодку объект 

RT на русском 24 декабря 2017
Фото: АР
Российский телеуправляемый необитаемый подводный аппарат «Пантера плюс» исследует у берегов Аргентины объект, похожий на пропавшую подводную лодку «Сан-Хуан». Об этом сообщает пресс-служба аргентинских ВМС.
Отмечается, что операция будет произведена с судна «Мальвинские острова».
Кроме того, стало известно о возвращении в зону поисков исследовательского судна ВМФ России «Янтарь», которое отбывало в уругвайский порт Монтевидео. Ожидается, что оно приступит к работам 25 декабря.
Ранее министр обороны Аргентины Оскар Агуад отправил в отставку командующего ВМС страны адмирала Марсело Срура на фоне ситуации с исчезнувшей судмариной.
В конце ноября ВМС Аргентины признали гибель экипажа подлодки «Сан-Хуан».
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