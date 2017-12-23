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Крымчанка легла под колеса российского военного грузовика
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Крымчанка легла под колеса российского военного грузовика 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: РИА Новости

Жители села Золотое под Керчью в Крыму попытались помешать строительству радиолокационной станции (РЛС) на территории населенного пункта, передает «Керчь. ФМ».

Судя по опубликованным изданиям видеозаписям, одна из протестующих легла под колеса грузовика, другой селянин встал в котлован, чтобы помешать заливке бетона. В результате им обоим потребовалась медпомощь из резкого ухудшения самочувствия.

Жалобы жителей Золотого, по данным издания, связаны с тем, что им никто не показал разрешительную документацию на проведение строительных работ.

Однако представители силовиков и администрация сельсовета, по данным издания, все же пытались дать все разъяснения на сходе 20 декабря, но претензии граждан удовлетворены не были.

«Монтаж и ввод в эксплуатацию РЛС позволит эффективно контролировать надводную обстановку в Казантипском заливе в целях недопущения проникновения на территорию Республики Крым диверсионно-разведывательных групп, а также противодействия браконьерскому лову морских биологических ресурсов в акватории Азовского моря», — объяснили необходимость строительства в Погрануправлении Крыма.

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