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Специалисты РФ обследовали еще один объект в зоне поиска «Сан-Хуан»
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При поисках пропавшей подлодки найдены неопознанные объекты 

Рамблер 26 декабря 2017
Фото: Reuters
Неопознанные объекты найдены в зоне поисков исчезнувшей подлодки «Сан-Хуан», сообщили в соцсети Twitter Военно-морские силы Аргентины.
Два объекта обнаружены на глубине 500 и 700 метров эсминцем аргентинских ВМС «Саранди». Сейчас природа их происхождения не может быть определена из-за неблагоприятных условий для работы подводных аппаратов.
В ведомстве также отметили, что погода помешала кораблю «Мальвинские острова» с российским телеуправляемым аппаратом «Пантера плюс» на борту исследовать ранее обнаруженный на глубине более 800 метров объект.
Аргентинская подводная лодка «Сан-Хуан», на борту которой находились 44 моряка, пропала 15 ноября. Спустя 15 дней после исчезновения субмарины ВМС Аргентины признали подводников погибшими.
 Ещё 22 источника 
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