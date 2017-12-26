Специалисты РФ обследовали еще один объект в зоне поиска «Сан-Хуан»

При поисках пропавшей подлодки найдены неопознанные объекты

Неопознанные объекты найдены в зоне поисков исчезнувшей подлодки «Сан-Хуан», сообщили в соцсети Twitter Военно-морские силы Аргентины.

Два объекта обнаружены на глубине 500 и 700 метров эсминцем аргентинских ВМС «Саранди». Сейчас природа их происхождения не может быть определена из-за неблагоприятных условий для работы подводных аппаратов.

В ведомстве также отметили, что погода помешала кораблю «Мальвинские острова» с российским телеуправляемым аппаратом «Пантера плюс» на борту исследовать ранее обнаруженный на глубине более 800 метров объект.

Аргентинская подводная лодка «Сан-Хуан», на борту которой находились 44 моряка, пропала 15 ноября. Спустя 15 дней после исчезновения субмарины ВМС Аргентины признали подводников погибшими.