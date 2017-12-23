Жена избила российского миллионера

Экс-председатель правления «Стройбанка» миллионер Михаил Левицкий обратился в полицию с заявлением о том, что его избила бывшая жена. Представляющий его интересы адвокат настаивает, что это повлекло образование опухоли в голове, из-за которой началось психическое расстройство, пишет паблик Mash.

К заявлению прилагаются «какие-то бумажки от никому не известных экспертов», сообщается в паблике. По данным издания, во время развода супруга отсудила у миллионера огромную сумму денег.

Как отмечается, Левицкий банкир сбежал из России после того, как в 2014 году банк лишился лицензии, незадолго до этого аудиторы обнаружили в кредитной организации недостачу в 9, 2 млрд рублей — именно столько составила разница между заявленными и реальными активами. По данным СМИ, банк контролировали Михаил Левицкий и его сестра, у которой был также строительный бизнес.