В Омске в жилом доме прогремел взрыв

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В жилом доме в Омске произошёл взрыв газового баллона 

RT на русском 9 часов назад
Фото: РИА Новости

Взрыв газа с обрушением перегородки стены произошёл в жилом доме в Омске, сообщили в региональном управлении МЧС.

«Из-за хлопка газового баллона в десятиэтажном доме произошло обрушение внутренней перегородки стены в квартире. Спасатели проводят эвакуацию населения», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в доме произошёл «хлопок газового баллона на кухне квартиры на последнем этаже без горения».

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В настоящее время на месте работает 21 сотрудник МЧС. В результате происшествия эвакуированы 25 человек.

Ранее в многоквартирном доме в Ставрополе произошёл взрыв.

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