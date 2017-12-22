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Умер Валентин Бадьяров
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Умер Валентин Бадьяров 

Газета.Ru 22 декабря 2017
Фото: pesnyary.com

Советский и белорусский музыкант Валентин Бадьяров, участник известных вокально‐инструментальных ансамблей «Песняры» и «Поющие гитары», скончался 21 декабря в возрасте 70 лет, сообщает телеканал «360».

Бадьяров родился в Минске и окончил Белорусскую государственную консерваторию имени Луначарского по классу скрипки. Помимо участия в «Песнярах» и «Поющих гитарах», работал в 7созданном им самим ансамбле и руководил еще одним популярнейшим коллективом — «Сябры». Он пел, играл на скрипке и гитаре, писал песни и занимался их аранжировками, выступал с сольными концертами.

Валентин Бадьяров является Лауреатом Международногo конкурса скрипачей в Вильнюсе, Всесоюзных конкурсов артистов эстрады, XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве и XII Международного конкурса мастеров-исполнителей и дирижеров в швейцарском Лугано.

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