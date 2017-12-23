Стюардесса выпала из самолета во Внуково

ЧП в аэропорту «Внуково»: стюардесса выпала прямо борта самолета

Стюардесса серьезно пострадала, выпав из самолета в аэропорту "Внуково", сообщает телеграм-канал Mash. Согласно данным источника, инцидент произошел во время загрузки питания на борт лайнера, готовившегося к вылету в Ханты-Мансийск.

"Девушка поскользнулась в тот момент, когда закрывала люк", — пишет Mash, отмечая, что шысода падения составляла порядка 3-4 метра.

Наибольшие опасения вызывает то, что бортпроводница приземлилась на спину и, скорее всего, получила серьезную травму. Девушку госпитализировали.

Руководство компании, как сообщает источник, уже называло причиной инцидента собственную неосторожность девушки.