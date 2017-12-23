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Стюардесса выпала из самолета во Внуково
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ЧП в аэропорту «Внуково»: стюардесса выпала прямо борта самолета 

Sputnik Армения 8 часов назад
Фото: Sputnik Армения

Стюардесса серьезно пострадала, выпав из самолета в аэропорту "Внуково", сообщает телеграм-канал Mash. Согласно данным источника, инцидент произошел во время загрузки питания на борт лайнера, готовившегося к вылету в Ханты-Мансийск.

"Девушка поскользнулась в тот момент, когда закрывала люк", — пишет Mash, отмечая, что шысода падения составляла порядка 3-4 метра.

Наибольшие опасения вызывает то, что бортпроводница приземлилась на спину и, скорее всего, получила серьезную травму. Девушку госпитализировали.

Руководство компании, как сообщает источник, уже называло причиной инцидента собственную неосторожность девушки.

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