Пассажиры пытались вытолкать заглохший автобус с путей перед ДТП с поездом под Владимиром



Пассажиры автобуса, который столкнулся с поездом на железнодорожном переезде во Владимирской области, пытались вытолкать заглохшее транспортное средство с путей перед столкновением, рассказал ТАСС глава администрации города Покрова Вячеслав Аракелов.

"Автобус старый, заглох на железнодорожных путях. По свидетельству выживших, они увидели поезд, 34 человека выскочили из автобуса, пытались сдвинуть его с места, однако сделать им это не удалось", — сказал собеседник агентства.



Он добавил, что поезд Санкт-Петербург — Нижний Новгород в результате ДТП не сошел с рельсов. "Движение в данный момент перекрыто по автомобильной дороге", — отметил глава администрации.



По его словам, в автобусе находились "гастарбайтеры из Узбекистана, которые возвращались с работы". "Автобус с казахскими номерами. В ДТП погиб один из водителей, второй остался жив", — уточнил он.



Как сообщалось ранее, в пятницу в районе станции Покров Владимирской области пассажирский автобус из Казахстана столкнулся с поездом Санкт-Петербург — Нижний Новгород.