Польские полицейские сутки издевались над украинкой



21-летняя украинка обвинила польских полицейских из города Вроцлав в издевательствах. Как пишет Украинка обвинила польских полицейских в издевательствах21-летняя украинка обвинила польских полицейских из города Вроцлав в издевательствах. Как пишет Lenta.ru , в польском издании Gazeta Wyborcza появилась информация, что местные полицейские почти сутки издевались над задержанной украинской девушкой, которую ее бывший бойфренд обвинил в краже мобильного телефона.



По информации издания, полицейские угрожали депортировать ее на Украину и несколько раз заставляли раздеваться, якобы с целью провести обыск. Один из полицейских, по словам девушки, заявил ей, что украинцам не место в Вроцлаве. После суток, проведенных в отделении полиции, девушку отпустили без предъявления обвинений.



Возмущенная украинка намерена подать в суд на польских стражей порядка.