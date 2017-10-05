В МВД Украины заявили о предотвращении покушения на Авакова



Задержанные участники организованной преступной группировки «Торпеда» готовили покушение на министра внутренних дел Украины Арсена Авакова . Об этом в четверг, 5 октября, сказал заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин , передает телеканал «Прямой».

«Есть материалы, которые подтверждают, что это планировалось. Они активно искали его адрес, установили его и активно готовились с помощью специальных технических средств осуществить покушение», — заявил Аброськин.



Он добавил, что злоумышленники собирались использовать для доставки взрывчатки квадрокоптер. «На этот раз рассматривали возможность применения квадрокоптеров и другой летальной техники для сброса взрывчатого вещества — гранаты и тому подобного. По адресу проживания министра. Есть все материалы, которые свидетельствуют о том, что такие шаги осуществлялись», — подчеркнул представитель Нацполиции, отметив, что заказчиками преступления были российские спецслужбы.



2 октября Арсен Аваков объявил о задержании бандитов из преступной группы «Торпеда», передает Газета.ua. По словам главы МВД, задержанные собирались подорвать венгерский памятник в Закарпатье. «Группа довольно длительное время была под пристальным вниманием наших полицейских. При задержании были изъяты гранаты и приспособление с газовым баллоном», — сказал министр.



Киев регулярно обвиняет Москву в агрессивных действиях, в том числе в причастности к вооруженному конфликту в Донбассе. Москва, со своей стороны, опровергает обвинения украинских властей, указывая на отсутствие доказательств.