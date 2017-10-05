В ДНР заявили о наличии новых доказательств по делу о крушении малайзийского Boeing

Генеральная прокуратура самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) возобновила уголовное производство по делу о крушении малайзийского Boeing в связи с вновь открывшимися фактами. Об этом заявил глава следственного управления ведомства Роман Белоус.

«Ввиду вновь открывшихся обстоятельств в расследовании крушения авиалайнера под Торезом, Генеральной прокуратурой республики возобновлено производство по данному уголовному делу», — приводит его слова «Донецкое агентство новостей».



Отмечается, что следствие располагает новыми данными, подтверждающими пуск ракеты ЗРК «Бук» из окрестностей посёлка Зарощинское Шахтёрского района, который на момент авиакатастрофы находился под контролем украинской армии.



«Кроме того, подтверждается факт причастности к инциденту военнослужащих 156-го зенитного ракетного полка ВСУ», — добавил Белоус.

