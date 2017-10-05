В новосибирской маршрутке обнаружили колонию опят

Пассажирам маршрутного такси №34 с близкого расстояния удалось запечатлеть колонию маршруточных опят, прорастающих прямо сквозь пол в салоне автомашины. Об этом рассказывает паблик «Новосибирская служба эвакуации „АСТ-54“, специализирующийся на сводках ДТП и чрезвычайных происшествий.



Снимок транспортной грибницы вызвал стихийный конкурс остроумия среди пользователей, собрав три страницы комментариев. Опытные грибники и далекие от микологии обитатели соцсети определяются с выбором названия для феномена.



Наибольшим одобрением пользуются „подгазеливики“, „подсидушники газелевые“, „газепята“, „газельнушки“, „газерыжки“, а так же бескомпромиссные „отсосиновики“.



Отдельно пользователи отметили поэтическую строчку, опубликованную модератором паблика: „это не шутки, собрал грибы в маршрутке“.



В январе китайские пользователи сети высмеяли водителя автобус, который управлял машиной ногой, не поднимая глаз от своего смартфона. Испуганные пассажиры запечатлели экстремала на видео, а затем обратились с жалобой в полицию.