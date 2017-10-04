"Весь салон молился": пассажиры об инциденте на рейсе Рига - Москва

Пассажиры самолета «ЮТэйр» , который ушел в пикирование во время полета из Риги в Москву, рассказали об инциденте. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Некоторые пассажиры заявили, что «успели попрощаться с жизнью». Случившееся они восприняли так, как будто самолет неожиданно начал падать.

Одна из пассажирок выяснила, что самолет находился на эшелоне, то есть занял свою высоту, на которой должен был находиться большую часть полета. Однако электроника якобы дала сбой, неожиданно выключив режим автопилота. «Весь салон в буквальном смысле слова начал молиться. Это было очень страшно», — подчеркнула женщина.

При этом, по данным РЕН ТВ , автопилот не отключался, а дал сбой штурвал, о чем была сделана запись в бортовом журнале.

В «ЮТэйр» информацию об инциденте опровергли. «Расшифровка данных со средств объективного контроля воздушного судна не подтверждает его уход с эшелона. Рейс прибыл во Внуково вовремя, без отклонения от курса», — подчеркнули в пресс-службе авиакомпании.