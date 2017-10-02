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Устроивший бойню в Лас-Вегасе был сыном одного из самых разыскиваемых преступников США
Издание Daily Mail сообщает факты из биографии 64-летнего Стивена Пэддока, который открыл огонь по посетителям кантри-фестиваля в Лас-Вегасе.
Удалось выяснить, что отец злоумышленника, Бенджамин Пэддок, в 1969 году входил в число самых разыскиваемых преступников. ФБР было вынуждено броситься в погоню за преступником после его побега из тюрьмы, где он должен был отбывать 20-летнее заключение.
Помимо прочего, федералы считали отца преступника психопатом, у которого могли проявиться суицидальные наклонности. Пэддок-старший промышлял грабежом банков.
Ранее стало известно, что 64-летний мужчина начал обстреливать толпу, которая находилась на фестивале кантри-музыки. Преступник вел огонь с 32-го этажа расположенного неподалеку здания.
В результате бойни погибли 59 человек, еще 515 получили ранения различной степени тяжести.
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