Устроивший бойню в Лас-Вегасе был сыном одного из самых разыскиваемых преступников США

Издание Daily Mail сообщает факты из биографии 64-летнего Стивена Пэддока, который открыл огонь по посетителям кантри-фестиваля в Лас-Вегасе.





Удалось выяснить, что отец злоумышленника, Бенджамин Пэддок, в 1969 году входил в число самых разыскиваемых преступников. ФБР было вынуждено броситься в погоню за преступником после его побега из тюрьмы, где он должен был отбывать 20-летнее заключение.

Помимо прочего, федералы считали отца преступника психопатом, у которого могли проявиться суицидальные наклонности. Пэддок-старший промышлял грабежом банков.



Ранее стало известно, что 64-летний мужчина начал обстреливать толпу, которая находилась на фестивале кантри-музыки. Преступник вел огонь с 32-го этажа расположенного неподалеку здания.

В результате бойни погибли 59 человек, еще 515 получили ранения различной степени тяжести.