СМИ: Спецназ США ошибся этажом во время поисков стрелка в Лас-Вегасе

Отряд спецназа полиции Лас-Вегаса во время поиска Стивена Пэддока, открывшего огонь по участникам фестиваля с 32-го этажа отеля Mandalay Bay, сначала по ошибке искал преступника на 29-м этаже. Как пишет Washington Post со ссылкой на бывшего лейтенанта полиции Лас-Вегаса Рэнди Саттона, спецназ в течение 20 минут искал стрелка на 29-м этаже гостиницы и поднялся на три этажа выше только после того, как там прозвенела сигнализация, среагировавшая на пороховой дым, передает ТАСС.

Журналисты выразили удивление тем, что спецслужбы не смогли визуально определить точное местоположение Пэддока, и штурм его номера начался только через 72 минуты после первого звонка на номер службы спасения.

Вместе с тем, шериф Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо объяснял долгие поиски стрелка необходимостью убедиться в отсутствии ловушек и соблюсти правила безопасности постояльцев и полицейских.

Жертвами стрельбы в Лас-Вегасе, которую устроил 64-летний пенсионер Стивен Пэддок, стали 59 человек, еще 527 получили ранения.