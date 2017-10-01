В Курской области напали на пограничников, один погиб

В районе поселка Теткино Курской области совершено нападение на группу пограничников, в результате один сотрудник погранслужбы погиб. Об этом рассказал агентству ТАСС источник в экстренных службах региона. В погрануправлении ФСБ России по Курской области заявили, что официально прокомментировать инцидент смогут только в понедельник не ранее второй половине дня.

По сообщению одного из телеграм-каналов, в районе поселка Теткино проводилась операция «Нелегал», группа пограничников проверяла сарай. Сообщается, что прятавшиеся внутри вооруженные люди застрелили пограничника-кинолога, затем завязался бой. В ходе перестрелки были убиты трое нападавших.

По данным телеграм-канала, засевшие в сарае боевики перешли границу с территории Украины. Предположительно они возвращались из Сирии, где воевали в составе незаконных вооруженных формирований, и направлялись в одну из российских республик на Северном Кавказе.