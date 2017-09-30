У пассажирского А380 в полете разрушилась обшивка двигателя

У лайнера Airbus A380 авиакомпании Air France разрушилась обшивка двигателя. Инцидент произошел во время полета из парижского аэропорта Руасси — имени Шарля де Голля в Лос-Анджелес. Об этом сообщает портал Airlive.net.



Фотографии разрешенного двигателя в соцсетях опубликовали пассажиры рейса.



Лайнер выполнял рейс AF66. Сообщается что самолет благополучно приземлился в аэропорту Гус Бей в Канаде.