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Главу Росавиации допросили по делу «ВИМ-Авиа»
Глава Росавиации Александр Нерадько дал показания в качестве свидетеля по делу авиакомпании «ВИМ-Авиа», говорится в документах, озвученных в пятницу в Басманном суде Москвы. О наличии протокола допроса Нерадько сообщила судья Елена Ленская. Сами показания не озвучивались, передает РИА «Новости».
В понедельник компания «ВИМ-Авиа» объявила о решении прекратить чартерные перевозки. Десятки тысяч российских туристов из-за этого застряли за границей. У компании были выявлены долги на 7 млрд рублей. Владелец компании скрылся за рубежом. Министру транспорта Максиму Соколову президент Владимир Путин объявил о неполном служебном соответствии.
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