Военный самолет США потерпел крушение в Сирии

В Сирии разбился американский военный самолёт. В результате крушения пострадали два человека. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на чиновника США.



По данным источника, оба военнослужащих были госпитализированы, их жизни ничто не угрожает. Крушение потерпел конвертоплан.

