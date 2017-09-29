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Военный самолет США потерпел крушение в Сирии
В Сирии разбился американский военный самолёт. В результате крушения пострадали два человека. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на чиновника США.
По данным источника, оба военнослужащих были госпитализированы, их жизни ничто не угрожает. Крушение потерпел конвертоплан.
Гражданская война в Сирии началась весной 2011 года. Сторонами конфликта выступают, с одной стороны, президент арабской республики Башар Асад, «умеренная» сирийская оппозиция, курдские регионалисты, исламистские движения (запрещённые в России «Исламское государство», Фронт ан-Нусра). В 2014 году в конфликт вмешалась международная антитеррористическая коалиция во главе с США. Официальны Дамаск не давал им разрешения на проведение операции.
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