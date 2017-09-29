На Украине разбился военный самолет

На Украине в результате крушения военного самолета погибли два пилота. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на информированный источник.

По данным агентства, воздушное судно разбилось в Хмельницкой области.

Катастрофа произошла во время планового полета учебного самолета Л-39 «Альбатрос». На место происшествия отправились спасатели и комиссия командования украинских ВВС.

На странице Генштаба ВСУ в Facebook отмечается, что авиакатастрофа произошла в районе населенного пункта Староконстантинов. Причины случившегося пока неизвестны.

ВВС Украины используют чехословацкие Л-39, чтобы обучать летчиков применению оружия. Л-39 совершил первый полет в ноябре 1968 года. Серийно производился до 1999 года. Эти воздушные суда могут оснащаться блоками неуправляемых ракет и нести две 50-килограммовые бомб.