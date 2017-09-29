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В Крыму задержали украинских шпионов
Федеральная служба безопасности России (ФСБ) задержала двух граждан России по подозрению в шпионаже в пользу Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Анна Сухоносова и Дмитрий Долгополов были задержаны в Симферополе. Долгополов, по данным ФСБ, проходит военную службу на территории Крыма.
Россияне собирали и передавали украинским спецслужбам составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений Черноморского флота, сказано в сообщении.
ФСБ возбудила уголовное дело по статье «Государственная измена».
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