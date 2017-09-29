В Крыму задержали украинских шпионов

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) задержала двух граждан России по подозрению в шпионаже в пользу Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Анна Сухоносова и Дмитрий Долгополов были задержаны в Симферополе. Долгополов, по данным ФСБ, проходит военную службу на территории Крыма.

Россияне собирали и передавали украинским спецслужбам составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений Черноморского флота, сказано в сообщении.

ФСБ возбудила уголовное дело по статье «Государственная измена».