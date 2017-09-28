Керченская переправа: ад, каша и «Курага»

Более 3 тысяч машин ожидают открытия Керченской паромной переправы, которая из-за шторма не работает уже третий день. В Крыму для узников непогоды поставили палатки с полевой кухней и бесплатные туалеты, а также подогнали 8 плацкартных вагонов и расконсервировали здание морского вокзала для ночлега туристов. Поддержать автомобилистов едет местная музыкальная группа «Курага». Восстановить работу переправы планируют в пятницу, 25 сентября.

На накопительных площадках в портах «Крым» и «Кавказ» в ожидании открытия неработающей уже 62 часа Керченской паромной переправы ожидает 3 031 автомобиль. Среди них 236 автобусов и 1 730 грузовиков. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе оператора переправы ООО «Морская дирекция».

Работа паромной переправы была приостановлена вечером в понедельник, 25 сентября, из-за сильного шторма. Наиболее серьезные заторы образовались со стороны, отрезанного от основной части России, Крыма — ухудшение погодных условий пришлось как раз на тот момент, когда большинство туристов возвращается с полуострова домой.

Для путешественников, которые уже третий день ожидают возобновления работы переправы, администрация Керчи, совместно с МЧС и «Морской дирекцией» организовала бесплатное двухразовое питание. На территории накопительных площадок также установили бесплатные туалеты, разливают горячие напитки и кипяток.

Ситуация на Керченской переправе

Фото: пресс-служба ООО «Морская дирекция»

Кроме того, в район порта «Крым» пригнали железнодорожный состав из восьми плацкартных вагонов, в котором на ночной отдых может разместиться до 500 человек.

Также спасатели расконсервировали одно из зданий морского вокзала, теперь в нем организовали зал ожидания для женщин, детей, пенсионеров и инвалидов.

«Раньше в этом здании находились кассы, но в такой экстренной ситуации мы решили использовать его в качестве накопителя — положили матрасы и установили раскладушки. Помещение разделено на две части: в одной женщины с детьми, в другой — пенсионеры и инвалиды. Рядом организованы также мобильные пункты обогрева и три палатки с полевой кухней», — рассказала представитель «Морской дирекции».

Для грузового транспорта неподалеку от порта «Крым» организована отдельная накопительная площадка. Дальнобойщикам там также предлагают горячее питание и напитки.

Поддержать вынужденно застрявших на переправе туристов решили и местные музыканты — днем в четверг, 28 сентября, в порт «Крым» приедет музыкальная группа «Курага» из Коктебеля.

«Мы решили дать полноценный безвозмездный рок-концерт на площадке порта Крым! Лучшие хиты русского рока и не только… Все необходимое оборудование привезем. Хотим поддержать всех пленников сложившейся ситуации», — заявили представители группы.

Сергей Мальгавко/ТАСС

Во время шторма на набережной Ленина в Ялте, 27 сентября 2017 года

Впрочем, в социальных сетях пользователи не столь радужно описывают обстановку на переправе.

«Люди сидят трое суток… МЧС сообщает, что обеспечивает всем необходимым (каша 2 раза в день и чай 3 раза в день, сахара уже нет). На самом деле одеяла достались кому повезло, вода в кулере тоже в дефиците, цены баснословные на продукты, кроме каши могли бы и булочки раздать хотя бы раз в день, всё это нужно покупать самим или пейте просто чаёк без сахара»,

— написала пользователь с ником olamorgunova3352 (орфография и пунктуация автора сохранены).

«В этом филиале ада на земле я продержалась сутки, затем поняла что плакали мои билеты, больше я это терпеть не готова, да и шоу с Еленой Малышевой , которое так и не вышло переключить, конкретно добило», — сетует пользователь leta_ya.

Другие пользователи сообщают, что к морскому вокзалу активисты на автобусе с символикой ЛДПР и стали раздавать подарки всем желающим.

«В подарок входит: 1. Дезодорант. 2. Майка. 3. Кепка. 4. Школьный дневник. И самое главное это CD «Песни в Использовании В. В. Жириновского »))). Будет что послушать», — написал пользователь аккаунта port_kavkaz_port_crimea.

По сообщениям синоптиков, непогода продлится до пятницы, 29 сентября. В пресс-службе «Морской дирекции» заявили, что возобновить работу переправы через Керченский пролив планируют либо днем, либо вечером в пятницу. При этом на накопительные площадки продолжают прибывать новые автомобили.

Напомним, это далеко не первый случай, когда в очередь на паром выстраиваются сотни транспортных средств. Так, в июле этого года из-за сложных погодных условий пробка из желающих переправиться через Керченский пролив в Крым перевалила за тысячу автомобилей. Ждать парома автомобилистам приходилось по шесть и более часов. В то же время со стороны порта «Крым» очередь была в разы меньше — ожидание составляло всего около 20 минут.