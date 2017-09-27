Опубликовано видео аварии с Ту-22М3 в Калужской области

газету ВЗГЛЯД от одного из читателей поступило любительское видео аварии, произошедшей в середине сентября с бомбардировщиком Ту-22М3, который выкатился за пределы ВПП; источник объяснил причины инцидента, отметив, что машину пришлось списать. По словам источника газеты ВЗГЛЯД в ВВС России, причиной аварии стал отказ датчиков скорости во время разбега, в результате чего экипаж принял решение прекратить взлет.

Однако, как уверяют источники, аналогичная проблема не так давно на Ту-22М3 уже возникала, причем дважды. Экипажи тоже вынуждены были прекращать взлет. Благодаря тому, что заправлены они были не полностью, взлет удавалось прекратить до окончания полосы. В данном же случае самолет был заправлен полностью, поэтому тормозной путь оказался выше.

Командование ВВС, говорят источники газеты ВЗГЛЯД, не предприняло никаких мер после первых двух авиапроисшествий, в результате по итогам третьего инцидента была потеряна машина стоимостью в сотни миллионов рублей.

На кадрах видно, что самолет получил серьезные повреждения в результате инцидента.

15 сентября сообщалось, что в Калужской области бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Инцидент произошел на аэродроме Шайковка. Никто не пострадал.