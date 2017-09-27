Погиб актер из «Физрука»

В ночь на 27 сентября Клинаев, находясь за рулем автомобиля «Тойота Марк 2», стал свидетелем ДТП с «Газелью», «Шкодой Октавией» и ВАЗ-2110 на 24-м километре МКАД.

Актер остановился, чтобы помочь. В это время водитель «Хонды Аккорд», не заметив ДТП (водители не выставили знак аварийной остановки), сначала сбил трех водителей (среди них был Клинаев), которые стояли на дороге и обсуждали аварию в ожидании сотрудников ГИБДД , а потом протаранил «Шкоду». «Хонда» продолжила движение, наехала на «Дэу» и «Тойоту», которая от удара перевернулась на крышу.

По данным издания, Клинаев скончался на месте. Два человека, водители «Газели» и ВАЗа, были госпитализированы.

Егор Клинаев снялся в пяти фильмах, среди которых «Частное пионерское» и «Чемпионы», и десяти сериалах, в том числе в третьем сезоне сериала «Физрук».