"Вполне нормальные люди": почему полиция не замечала кубанских каннибалов

«Краснодарские каннибалы» были на примете у полиции из-за драк и шумного поведения, но серьезными преступниками их никто не считал. Об этом сообщает Life со ссылкой на одного из местных полицейских.

По его словам, стражи порядка не раз приходили домой к семейной паре по вызовам соседей. «То он ее изобьет, то она его. Но на фоне некоторых других семей в микрорайоне — вполне еще нормальные люди. Правда, однажды Дмитрий украл велосипед», — рассказал собеседник издания.

По данным Life, у следователей возникли вопросы к краснодарской полиции, так как пара была известна не только скандалами, но и «странным поведением». Мужа и жену якобы могли задержать еще два года назад, когда их соседи пожаловались на запах дыма. Источник задымления нашли в подвале, где мужчина жег женские вещи. Он заявил, что это старые платья его жены, которые ей больше не нужны. Никого тогда этот ответ не насторожил.

Также Life выяснил, что, несмотря на образ жизни супругов, «деньги у них водились». Например, они могли оставить в салоне красоты три-четыре тысячи рублей за один визит.

Сотрудница парикмахерской Si-Si, которую посещали супруги, рассказала изданию, что женщина в этой паре «всегда была скандалисткой». «Чуть что не понравится — сразу проявляет агрессию, при этом мужа — во всяком случае, на людях — она боготворила и называла не иначе как котиком и солнышком», — рассказала она.

Сотрудница общежития, где проживали подозреваемые, рассказала, что в их комнате был неприятный запах. "Постоянно оттуда пахло: Дима травил тараканов. У нас на руках уже полтора года как было решение об их выселении из общежития, но сделать это всё никак не удавалось", — сообщила она.

Ранее в СМИ появилась информация о задержании семьи каннибалов, которые с 1999 года убивали и ели людей. Сообщалось, что правоохранителям удалось найти тела семерых убитых ими человек. При этом супруги якобы могут быть причастны к гибели еще 30 человек. Пару поймали случайно. Дорожные рабочие нашли телефон, в памяти которого хранились фотографии мужчины с частями тел. Останки на следующий день обнаружили на территории военного авиационного училища.

В полиции сообщили, что муж и жена задержаны. При этом правоохранители пока не подтвердили информацию о серии убийств. Официально сообщалось об одной убитой женщине, однако правоохранители отметили, что дома у задержанных были «изъяты фрагменты пищи и замороженное мясо неизвестного происхождения». По факту случившегося возбудили дело об убийстве.