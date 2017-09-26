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Установлено, кто устроил смертельную аварию с сотрудником ДПС
За рулём Mercedes, сбившего сотрудника ДПС Сергея Грачёва в центре Москвы, находился прапорщик ФСБ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в ГУ МВД по столице.
«На автомобилях данного класса могут передвигаться сотрудники центрального аппарата, руководители департаментов и их замы», — заявил собеседник издания.
ДТП произошло 25 сентября на Новом Арбате. Служебный автомобиль Mercedes Benz S450 на скорости 120 км/ч сбил полицейского. Сразу после ДТП водитель машины снял с автомобиля номерные знаки. Расследованием происшествия занимается военная прокуратура.
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