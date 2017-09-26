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Источник: на юго-востоке Москвы столкнулись шесть автомобилей
Два человека пострадали при столкновении шести автомобилей на юго-востоке Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах города.
«На пересечении Каширского шоссе и Пролетарского проспекта произошло столкновение шести автомобилей с переворачиванием одного из них. Пострадали два человека», — заявил источник.
Отмечается, что среди попавших в ДТП автомобилей — Range Rover, Ford Focus, Honda Accord, Skoda Octavia, а также автомобили Peugeot и Lexus.
Ранее URA.RU передавало, что в Челябинске из-за перевернувшейся фуры образовались пробки.
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