Кем был российский генерал, погибший в Сирии



Генерал-лейтенант Валерий Асапов, погибший в районе сирийского города Дейр-эз-Зора, обучал правительственные войска арабской республики. Он будет представлен к высшим государственным наградам. Об этом сообщает «Экспресс-газета».

Информация о гибели 51-летнего Асапова появилась 24 сентября. Всего в Сирии генерал провёл меньше года. Смерть военнослужащего наступила из-за попадания мины. Предположительно, Асапов посмертно будет награждён Орденом Мужества. Только за прошлую неделю в Сирии погибли пять военнослужащих.



Наступление террористов в районе Дейр-эз-Зора началось 19 сентября. Российский отряд в количестве 29 человек попал в окружение. Вывести военных из окружения удалось с помощью спецотряда деблокирования при поддержке авиации. Все участники операции были представлены к государственным наградам.

Свою военную карьеру Асапов начал в 104-м парашютно-десантном полку. В Чечне военнослужащий получил тяжёлое ранение: у него были сломаны берцовые кости. Асапов перенёс четыре операции. После реабилитации военный вернулся на службу в Абхазию и Чечню. Звание генерал-лейтенанта получил в 2014 году.