На западе Украины приехавших по грибы туристов избили всем селом

В Закарпатской области Украины (на западе страны) сельские жители напали на горожан, приехавших собирать грибы в их лес. Об этом сообщает портал «Закарпатье».

По словам жителя города Виноградов Степана, 21 сентября 13 человек отправились собирать грибы в Межигорский район. Участники похода разделились на две группы, которые через некоторое время потеряли друг друга. Затем, по словам Степана, они услышали несколько взрывов петарды — жители близлежащего села подавили так сигнал к сбору общины поселка. После чего машины горожан были заблокированы селянами на дороге.

«Первый вопрос из толпы к нам прозвучал: «Кому грибочков захотелось?» А дальше посыпались удары на нас. Кулаками, ногами, палками и всем «арсеналом» что был у них при себе. Никто не смотрел куда бьет. Даже лежачих не жалели. Я получил удары по всему телу, даже в пах», — рассказал Степан.

Одного из туристов избивала толпа в 15 человек. При этом одна из местных жительниц призывала земляков поджечь автомобили горожан и сбросить машины в канаву. По словам Степана, ранее жители села уже нападали на туристов и грибников. «Но почему-то никто не заявлял в полицию. Видимо радовались, что остались живы», — высказал он мнение.

В июне 2016-го в Закарпатской области депутат райсовета по неосторожности застрелил на охоте майора полиции. Член районного совета при этом был в составе группы граждан, которые занимались браконьерством.