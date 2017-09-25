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Times: Генерал Асапов мог погибнуть в результате предательства
Источник в министерстве обороны России заявил, что гибель генерал-лейтенанта Валерия Асапова в Сирии могла произойти вследствие предательства, пишет The Times. Так, издание со ссылкой на источник «одной из российских радиостанций» сообщает, что, кроме Асапова в результате минометного обстрела якобы погибли два полковника. Этот же источник заявил, о подозрениях в возможном предательстве со стороны информатора.
Вместе с тем, Минобороны России официально не сообщало о каких-либо других жертвах обстрела, передает RT.
Асапов погиб при обстреле со стороны боевиков ИГ в Сирии. В момент гибели он находился на командном пункте сирийских войск, оказывая им помощь в управлении операцией по освобождению Дейр-эз-Зора.
Панихида по Асапову пройдет в Уссурийске, похоронен он будет в Москве.
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