Times: Генерал Асапов мог погибнуть в результате предательства

Вместе с тем, Минобороны России официально не сообщало о каких-либо других жертвах обстрела, передает RT.





Асапов погиб при обстреле со стороны боевиков ИГ в Сирии. В момент гибели он находился на командном пункте сирийских войск, оказывая им помощь в управлении операцией по освобождению Дейр-эз-Зора.

Панихида по Асапову пройдет в Уссурийске, похоронен он будет в Москве.