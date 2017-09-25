Известный спортсмен жестоко избил звезду порно

Английская порно-звезда Валери Фокс обвиняет знаменитого австралийского игрока в крикет Шейна Варна в избиении. По словам актрисы, инцидент произошел на вечеринке в дорогом клубе в Лондоне.

В своем аккаунте Twitter героиня фильмов для взрослых написала, что травмирована ночными событиями. «Быть жертвой нападения — это ужасно», — заявила она. Также актриса поблагодарила полицию города за помощь и поддержку. Позднее она выложила два фото свидетельства.

"И нет, я не вру. Ты не имеешь права бить женщин и убегать только потому что ты знаменит", — написала Валери, и выставила фото полицейского талона. Спустя несколько минут появилась новая запись: «гордишься собой? Ударил женщину? Жалкое создание» и фотография покрасневшей щеки.

Очевидцы сообщают, что видели как мисс Фокс и Шейн Варн начали спорить, а потом девушка упала, держась за лицо. 48-летняя звезда спорта отрицает все обвинения и добровольно пошел объясняться в полицию. После беседы со следователями, его отпустили из участка.

"Я сотрудничал с полицией, и теперь у них появилась возможность посмотреть кадры с камер видеонаблюдения и поговорить со свидетелями. Полиция подтвердила мне, что все обвинения были сняты, и следственные действия, направленные против меня, будут прекращены. Это положит конец всем проблемам", — сообщил он журналистам.

Отметим, что порно-звезда уже не первый раз попадает в скандал. Раннее она обвиняла английского политика Найджела Фаража в сексуальных домогательствах во время того, как они вместе летели из США в Британию. По словам Валерии Фокс, она решила согласится на ухаживания 52-летнего мужчины, и только стюардессы парочку, которая, по словам свидетелей, откровенно трогала друг друга направляясь к туалету. Найджел Фараж отрицал все слова актрисы. «Я никогда не слышал о ней. Я ни разу не сталкивался с именем Валерии Фокс, правда».