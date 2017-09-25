По делу о «семье каннибалов» арестована вторая подозреваемая

В Краснодаре арестована местная жительница, которая вместе с супругом подозревается в убийстве людей и каннибализме, сообщила руководитель пресс-службы СУ СКР по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая. Она отметила, что женщина взята под стражу. При этом следствие установило личность убитой женщины, останки которой обнаружили в комнате супругов в общежитии — ей оказалась уроженка Кировской области 1982 года рождения, передает «Интерфакс».



Сейчас следствие устанавливает, как женщина оказалась на режимном объекте, каковым является военное авиационное училище и общежитие на его территории.



Смяцкая рассказала, что погибшая жила с гражданским мужем, однако могла уйти надолго, не сообщив ему об этом, — именно поэтому в полицию длительное время не сообщали о ее пропаже. Смяцкая охарактеризовала ее жизнь как «трудную».



Ранее сообщалось, что арестован мужчина, подозреваемый в убийстве и расчленении женщины. Перед этим СМИ сообщили, что в Краснодаре задержана семья людоедов, которая убила около 30 человек и занималась каннибализмом.