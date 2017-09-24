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Источник: в Сирии погиб российский генерал
В Сирии погиб генерал-лейтенант Валерий Асапов. Об этом сообщил радиостанции «Говорит Москва» источник в штабе 5-й армии. По данным источника, Асапов не выходил на связь с 16:00 субботы. Вместе с генералом также погибли два полковника. Причиной их гибели стал минометный огонь по точной наводке. Как заявил источник радиостанции, речь может идти о предательстве.
Согласно информации из соцсетей, обстрел произошел под Дейр-эз-Зором. Согласно этим данным, генерал Асапов погиб вместе со своим переводчиком.
В Минобороны РФ эту информацию не подтверждают и не опровергают.
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