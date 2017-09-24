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В лондонском ТЦ распылили ядовитое вещество, пострадали 6 человек
Фото: www.vesti.ru
В торговом центре Westfield на востоке Лондона (район Стратфорд) неизвестные распылили ядовитое вещество. В результате пострадали шесть человек. Инцидент не связан с терроризмом, уверяют в полиции.
По подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью задержан один человек, передает ТАСС. На месте происшествия работают спасатели и врачи, территория ТЦ оцеплена полицией.
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