В лондонском ТЦ распылили ядовитое вещество, пострадали 6 человек

В торговом центре Westfield на востоке Лондона (район Стратфорд) неизвестные распылили ядовитое вещество. В результате пострадали шесть человек. Инцидент не связан с терроризмом, уверяют в полиции.



По подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью задержан один человек, передает ТАСС . На месте происшествия работают спасатели и врачи, территория ТЦ оцеплена полицией.