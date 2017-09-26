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Число погибших в ДТП с автобусом в Краснодарском крае возросло до 7

Число погибших в крупном ДТП на Кубани выросло
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Семь человек погибли в результате столкновения экскурсионного автобуса и грузовика в Краснодарском крае. Авария произошла в ночь на 26 сентября на федеральной трассе М-4 «Дон» в районе населённого пункта Молькино.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в краевой больнице Краснодарского края.
Отмечается, что попавший в аварию человек скончался в приёмном отделении.
Ранее сообщалось, что в результате ДТП погибли шесть человек. По последним данным, в происшествии пострадали 24 человека.
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