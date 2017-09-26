Число погибших в ДТП с автобусом в Краснодарском крае возросло до 7

Семь человек погибли в результате столкновения экскурсионного автобуса и грузовика в Краснодарском крае. Авария произошла в ночь на 26 сентября на федеральной трассе М-4 «Дон» в районе населённого пункта Молькино.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в краевой больнице Краснодарского края.

Отмечается, что попавший в аварию человек скончался в приёмном отделении.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП погибли шесть человек. По последним данным, в происшествии пострадали 24 человека.