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Число погибших в ДТП с автобусом в Краснодарском крае возросло до 7
Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын
Семь человек погибли в результате столкновения экскурсионного автобуса и грузовика в Краснодарском крае. Авария произошла в ночь на 26 сентября на федеральной трассе М-4 «Дон» в районе населённого пункта Молькино.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в краевой больнице Краснодарского края.
Отмечается, что попавший в аварию человек скончался в приёмном отделении.
Ранее сообщалось, что в результате ДТП погибли шесть человек. По последним данным, в происшествии пострадали 24 человека.
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