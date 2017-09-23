Эротическое фото в обмен на пароль: новый компьютерный вирус вымогает интимные фото

Десять эротических фотографий — и можете снова пользоваться компьютером. По миру распространяется вирус, вымогающий у владельцев поврежденного ПО их интимные фотографии.



Новый вирус, который получил название блокирует работу компьютер и сообщает, что не позволит продолжать деятельность, пока владелец не отправит злоумышленникам определенное число своих интимных изображений. При этом авторы вируса очень внимательно следят за точностью выполнения задания и проверяют, действительно ли свои фото выслал человек. Конфиденциальности никто не обещает: напротив, злоумышленники сообщают, что при выполнении задания герой получает код для ликвидации вируса, но вот сами фото за 100000 долларов продадут в Даркнете.



Специалисты приступили к борьбе с вирусом. Уже известно, что вирус и правда полностью блокирует работу зараженной системы.