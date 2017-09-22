Родченков рассказал о готовившемся на него в России покушении

«Говорить правду непросто, особенно в моих обстоятельствах. Мой товарищ и друг, многолетний руководитель российского антидопингового агенства Никита Камаев был найдет мертвым. Здоровый мужчина в полном расцвете сил вдруг перенес «сердечный приступ»», — сказал Родченков и добавил, что Камаев собирался написать книгу о допинговой программе.

По словам бывшего главу московской антидопинговой лаборатории, на него также готовилось покушение. «Затем неожиданно умер новый руководитель РУСАДА Вячеслав Синев, он также был свидетелем допинговой программы. За два дня до моего отъезда мой друг в правительстве сказал, что планируется мое „самоубийство“. Я решил, что мне и моей семье будет безопаснее в другом месте», — рассказал Родченков.

Ранее в пятницу функционер назвал Россию самым организованным допинговым нарушителем и заявил, что покинул страну в 2015 году, чтобы рассказать миру правд.