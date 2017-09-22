В Донецкой области взорвался склад боеприпасов

Взрывы на складах боеприпасов прогремели в пятницу вблизи украинского села Малоянисоль, что в 36 км от Мариуполя (Донецкая область). Об этом сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции по Донецкой области.

"Несколько взрывов на складах, расположенных в поле, прогремели около 16:20 (мск). После взрывов практически сразу начался пожар", — сказано в сообщении.

Место инцидента оцепили правоохранители, а экстренные службы ликвидируют последствия взрывов. "На место выехали сотрудники Никольского отдела полиции и ответственные от руководства полиции Донецкой области совместно с военной прокуратурой области. Территория оцеплена, чтобы люди не попали в огненную ловушку", — говорится в сообщении.

Информация о возможных пострадавших пока не поступала. Склады боеприпасов относятся к одной из местных воинских частей.