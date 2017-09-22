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В Донецкой области взорвался склад боеприпасов
Взрывы на складах боеприпасов прогремели в пятницу вблизи украинского села Малоянисоль, что в 36 км от Мариуполя (Донецкая область). Об этом сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции по Донецкой области.
"Несколько взрывов на складах, расположенных в поле, прогремели около 16:20 (мск). После взрывов практически сразу начался пожар", — сказано в сообщении.
Место инцидента оцепили правоохранители, а экстренные службы ликвидируют последствия взрывов. "На место выехали сотрудники Никольского отдела полиции и ответственные от руководства полиции Донецкой области совместно с военной прокуратурой области. Территория оцеплена, чтобы люди не попали в огненную ловушку", — говорится в сообщении.
Информация о возможных пострадавших пока не поступала. Склады боеприпасов относятся к одной из местных воинских частей.
Ранее минобороны Украины сообщило о возникновении пожара на территории военного склада одной из воинских частей в Донецкой области. По данным ведомства, началась эвакуация личного состава. По версии минобороны, огонь перекинулся с расположенного рядом сельскохозяйственного поля на территорию воинской части.
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