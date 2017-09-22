Любовница известного музыканта расчленила и сожгла няню

Бывшая возлюбленная одного из основателей известной группы Boyzone Марка Уолтона была задержана по подозрению в убийстве Софи Лионнет, няни своего ребенка. Обугленные останки 21-летней девушки нашли в саду Сабины Куайдер.



На убийцу донесли ее соседи. "Мы увидели дым и почувствовали ужасный запах. Мой любопытный сын залез на ограду и увидел, как мужчина сгребает в кучу то, что мы приняли за палки и кидает их в костер", — приводит слова соседа Куайдер The Daily Mail. Они вызвали полицию, чтобы та запретила женщине жечь что-то вонючее во дворе. Детективы установили, что "палки", которые видел сын свидетельницы, были кусками тела убитой няни.



"Я, забрав ребенка из школы, проходила мимо ее участка по дороге домой. Мы увидели высокие языки огня, поднимавшиеся над забором. Мой сын крикнул: "Если это барбекю, мы можем прийти?" Я сказала ему, что это не барбекю, очень уж плохо пахло. Я подумала, что они сжигают листья", — рассказала одна из соседок Сабины.



Все знакомые Софи говорят, что несмотря на зажиточную жизнь Сабины, та платила их подруге всего 60 долларов в месяц. За эти деньги девушка, переехавшая в Англию чтобы подтянуть язык, выбиваясь из сил следила за двумя детьми Сабины Куайдер. По словам соседей и очевидцев, мать полностью вверила детей заботам няни, а сама посвящала время тусовкам, клубам и вела насыщенную социальную жизнь.



imgur.com

Софи Лионнет была девушкой из бедной французской семьи. За 14 месяцев жизни в Англии она так и не смогла выучить язык. Она собиралась возвращаться домой, во Францию. Помимо проблем с языком, а решение об отъезде девушки повлияла ее работодательница: Сабина платила ей невероятно маленькую зарплату и перегружала работой, обращаясь как с прислугой. Между женщинами часто вспыхивали ссоры, и последние два дня своей жизни няня ночевала у своего знакомого неподалеку, стараясь минимизировать контакты со скандальной хозяйкой.



imgur.com

В итоге, Софи написала маме письмо с просьбой выслать ей 50 долларов на билет до дома. К сожалению, она не успела уехать. Сабина вместе со своим сожителем, французом алжирского происхождения, убила девушку и пыталась сжечь ее тело. Теперь они задержаны по обвинению в убийстве и предстанут перед судом.