Тульский пенсионер собирался с помощью арбалета и взрывчатки отомстить за дочь

Сотрудники тульского ФСБ предотвратили убийство местным жителем федерального судьи, помощника прокурора и следователя, которым он намеревался отомстить за слишком строгий, по его мнению, приговор дочери. Об этом в четверг, 21 сентября, сообщает RT.

Отмечается, что 63-летний Владимир Андреев подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 295 УК России («Приготовление к посягательству на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование»). Мужчина посчитал, что они вынесли слишком строгий приговор его дочери Юлии, которая в 2015 году была осуждена на 11 лет лишения свободы за распространение наркотиков.

За несколько месяцев он собрал информацию об адресах проживания, местах работы и маршрутах передвижения своих потенциальных жертв, а также приобрел арбалет с комплектом стрел, строительные патроны, кустарным способом начиненные поражающими элементами, маску и парик.

В материале сказано, что после оглашения приговора дочери Андреев «словно сошел с ума».

Источник RT сообщил, что Андреев был задержан летом, когда совершал покупку взрывчатых веществ, из которых намеревался сделать самодельную бомбу.