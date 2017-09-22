Многодетную мать лишили детей после ампутации груди

Как сообщило РИА ФАН, виной всему не только операция на груди (она удалила себе молочные железы почти полностью, у женщины был 7 размер груди — прим. ред.), но и некий социальный эксперимент, который провела девушка в соцсетях.



В частности, перед операцией она завела себе страницу от мужского имени и начала писать рассказы о жизни трансгендера, что очень не понравилось органам опеки, которые решили оградить детей от увлечений приемной матери.



Сама екатеринбурженка уверяет, что она, таким образом, просто пыталась бороться со стрессом и не видит в этом ничего особенного. Она добавила, что будет бороться за своих мальчиков до последнего.





При этом уполномоченный по правам ребенка Игорь Мороков заявил, что изъятие детей вызвало у него небольшое недопонимание, так как для этого не было серьезных оснований.



Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова также намерена узнать обстоятельства ситуации, чтобы принять решение «исходя из интересов и прав детей».

Сейчас оба мальчика находятся в реабилитационном центре. Разлука с приемными родителями дается им тяжело.

