Гимнаст из КНДР умер после шести сальто-мортале в московском цирке

Гимнаст из Северной Кореи умер после выступления на международном фестивале в цирке на проспекте Вернадского в столице. Об этом сообщает агентство «Москва».

«Артист О Юн Хек из КНДР скончался в ночь на 21 сентября после исполнения на фестивале «Идол» 16 сентября трюка «шесть сальто-мортале». Он получил травму шейного отдела позвоночника», — рассказала пресс-секретарь Большого Московского цирка Алена Лебедь.

Она отметила, что трюк занесен в Книгу рекордов Гиннесса.

Артисту была оказана первая медицинская помощь, затем его доставили в реанимацию. «Экстренно была создана бригада врачей-нейрохирургов для проведения сложнейшей операции, но из-за осложнений травмы операцию смогли провести только через день», — отметила Лебедь. По ее словам, за жизнь пострадавшего боролись до последнего.

V Всемирный фестиваль циркового искусства «Идол» проходил с 14 по 17 сентября в Большом Московском цирке. В числе участников — артисты из Испании, Италии, Китая, Колумбии, Украины, России и Танзании.