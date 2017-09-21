Ведущего НТВ ограбили прямо на съемках программы

На съемках программы «Двойные стандарты. Тут вам не там!», которые проходили в Неаполе, ограбили российского журналиста и телеведущего Андрея Самарцева, передает «Дни.ру».

"Меня ограбили на съемках программы «Двойные стандарты. Тут вам не там!», которые проходили в Неаполе. Это произошло вечером в самом центре города — в испанском квартале, когда я возвращался в гостиницу. С оператором Пашей в тот момент мы снимали ночные прогулки по городу. Мимо меня пролетел скутер, и один из его пассажиров сорвал рюкзак с моего плеча", — рассказал телеведущий Андрей Самарцев.

По словам журналиста, он быстро опомнился, побежал за грабителями, но догнать не успел. Так он лишился дорогих солнечных очков, расчески и бутылки воды. В рюкзаке больше ничего не было. "Документы, деньги и ключи от гостиницы лежали в кармане пиджака. Меня поразило, что это случилось в очень оживленном месте, свидетелями были десятки человек, но они никак не отреагировали. Такое ощущение, что для местных жителей такие ситуации в порядке вещей!" — добавил Самарцев.