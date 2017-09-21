В Ростове-на-Дону загорелся 10-этажный отель

В центре Ростова-на-Дону загорелось десятиэтажное здание отеля, сообщили порталу 161.ru в пресс-службе управления МЧС по Ростовской области.

Здание расположено рядом с городской мэрией на улице Семашко, 55.

«Пожарные работают по третьему рангу сложности», — рассказали спасатели.

Ранее СМИ передавали слова очевидцев о выпрыгивающих из окон здания людях. На момент написания заметки известно о двух погибших.

Также очевидцы сообщают в социальных сетях о нескольких пострадавших автомобилях.