В Москве задержаны 100 участников конфликта из-за избиения охранником торговца

Возле торгового центра «Москва» в столичном районе Люблино произошел конфликт с участием нескольких десятков человек. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, подобие массовых беспорядков началось около 21:00. Поводом для них стало то, что охрана ТЦ избила одного из местных торговцев, он был доставлен в больницу.

По предварительным данным, причиной конфликта стало то, что торговец неоднократно не оплачивал счета.

На место событий прибыл 2-й оперативный полк полиции. Задержаны около 100 человек, они доставлены в ближайшие отделения.

К ТЦ продолжает прибывать народ, на место выдвинулся ОМОН Росгвардии. Дежурит полиция. Решается вопрос о начале доследственной проверки.