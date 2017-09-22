Учительница побила второклассника в Подольске

Учительница избила второклассника в одной из школ Подольска. Конфликт произошел из-за того, что мальчик обидел ее ребенка на стадионе. Пострадавший школьник рассказал, что не поделил с другим мальчиком турник. Тот начал обзываться и получил сдачу. Подробности скандала на почве детской драки разузнали корреспонденты телеканала "Москва 24".



По словам очевидцев, мать одного из мальчиков вмешалась в конфликт и стала избивать другого. Женщина била ребенка по лицу и по спине. Некоторые свидетели утверждают, что она протащила мальчика по покрытию спортивной площадки. В тот момент на площадке были только дети, они побоялись разнимать потасовку, но записали все на диктофон.



Педагог Марина Сутягина свою вину отрицает. Она утверждает, что просто поговорила с мальчиком и все. При этом женщина настаивает ее собственный сын сильно пострадал от рук сверстника.



"Он плакал, даже не мог ничего мне сказать. Девочки соседские мне рассказали, что Тимофея побили ни за что", — рассказала Сутягина. По ее словам, она тут же оделась и пришла на стадион, чтобы поговорить с обидчиком и пригрозила ему заявлением в полицию.



В результате конфликта правоохранителям написали обе матери. Мама побитого Даниила Дарья Воробьева полагает, что учительницу следует уволить из школы за применение насилия к детям. Пусть даже этот случай произошел вне стен образовательного учреждения.



Женщина также отметила, что после инцидента получила письма родителей, дети которых учатся в той школе, где преподает Сутягина. По их словам, применение телесных наказаний к ученикам в этом учреждении не редкость.



Директор подольской школы № 32 отстаивает честь своих сотрудников. Она заявила, что родители характеризуют Сутягину с положительной стороны. Она никогда не проявляла агрессии к ученикам.



В том, что на самом деле произошло на стадионе будут разбираться следователи. А некоторые горожане выражают поддержку позиции "за ребенка в бой с кулаками". Мамы утверждают, что бить своих детей не позволят никому и сами готовы "порвать любого".



Сам пострадавший мальчик теперь демонстрирует друзьям полученные травмы. Своего обидчика в школе он видел, но мириться с ним не захотел, чтобы снова не поили, когда Тимофея кто-то ударит и наябедничает. Такие друзья, по словам Дани, ему не нужны.

