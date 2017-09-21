«Тверской стрелок», убивший девять человек, обжаловал приговор

Москвич Сергей Егоров, приговоренный 12 сентября к пожизненному заключению за убийство девяти человек в дачном кооперативе в Тверской области, обжаловал это решение в суде, сообщил «Интерфаксу» адвокат Егорова Тимофей Щербаков.

«Апелляция уже подана нами в Тверской областной суд», — сказал адвокат. По его словам, Егоров считает, что приговор ему вынесен законный и обоснованный, но суд при вынесении окончательного решения учел не все обстоятельства. Поэтому защита обжаловала приговор.

Тверской областной суд 12 сентября приговорил 45-летнего Егорова к пожизненному заключению. Кроме того, суд удовлетворил иски потерпевших о возмещении морального вреда на общую сумму 10 миллионов рублей. Также принято решение о компенсации материального ущерба на сумму 277 тысяч рублей.

Подсудимый обвинялся по статье «убийство двух и более лиц».

По версии следствия, в ночь на 4 июня Егоров находился на территории садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) «50 лет Октября» поселка Редкино Конаковского района Тверской области, где в компании местных жителей и их гостей распивал спиртные напитки. Во время ссоры он, вооружившись охотничьим ружьем «Сайга-12С», застрелил девять человек. Егоров был задержан прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции.