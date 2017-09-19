В Абхазии погибла россиянка

В Сухуми после падения с балкона пятого этажа погибла 80-летняя российская туристка. Об этом сообщает «Абхазия-Информ».

По данным агентства, это случилось утром 19 сентября. По предварительной версии, женщина нагнулась, чтобы вывесить белье на балконе, потеряла равновесие и упала.

Женщина скончалась от полученных травм до приезда скорой помощи. На место происшествия также прибыли сотрудники УВД Сухуми.