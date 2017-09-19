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В Абхазии погибла россиянка
В Сухуми после падения с балкона пятого этажа погибла 80-летняя российская туристка. Об этом сообщает «Абхазия-Информ».
По данным агентства, это случилось утром 19 сентября. По предварительной версии, женщина нагнулась, чтобы вывесить белье на балконе, потеряла равновесие и упала.
Женщина скончалась от полученных травм до приезда скорой помощи. На место происшествия также прибыли сотрудники УВД Сухуми.
Летом президент Абхазского союза туризма Анна Калягина заявляла, что в республике была зафиксирована «мощная волна отказов туристов».
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